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Конституционные инициативы Зеленского актуальны, - Вениславский

Новости » Политика     26.06.2020 - 10:00
Конституционные инициативы Зеленского актуальны, - Вениславский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Есть два положительных заключения КСУ

Конституционные инициативы президента Владимира Зеленского не потеряли актуальность. Верховная рада вернется к рассмотрению этих законопроектов.

Об это рассказал в интервью РБК-Украина представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Он напомнил, что есть два положительных заключения КСУ: об отмене адвокатской монополии и о создании совещательно-консультативных органов парламента.

Также есть два заключения с предостережениями и три негативных заключения.

"В данной ситуации команда президента работает над усовершенствованием этих проектов", - сказал он.

Напомним, ранее КСУ опубликовал решение по судебной реформе Зеленского.

До этого КСУ признал неконституционными некоторые положения судебной реформы Зеленского.

Ранее сообщалось, что КСУ признал неконституционным конкурс до нового Верховного суда.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украины
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