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Конституційні ініціативи Зеленського актуальні, - Веніславський

Новини » Політика     26.06.2020 - 10:00
Конституційні ініціативи Зеленського актуальні, - Веніславський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Є два позитивні висновки КСУ

Конституційні ініціативи президента Володимира Зеленського не втратили актуальність. Верховна рада повернеться до розгляду цих законопроектів.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Він нагадав, що є два позитивних висновків КСУ: про скасування адвокатської монополії і про створення дорадчо-консультативних органів парламенту.

Також є два висновки з застереженнями і три негативних рішення.

"У цій ситуації команда президента працює над удосконаленням цих проектів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше КСУ оприлюднив рішення по судовій реформі Зеленського.

До цього КСУ визнав неконституційними деякі положення судової реформи Зеленського.

Раніше повідомлялося, що КСУ визнав неконституційним конкурс до нового Верховного суду.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украины
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