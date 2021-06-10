Конституционность "языкового закона" не рассмотрели: шесть судей заблокировали работу КСУ

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня, суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел: о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного.

"К сожалению, рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям так и не состоялось - работа суда была заблокирована шестью судьями. Основным и единственным мотивом блокирования является требование обеспечить участие в судебных заседаниях А. Тупицкого", - отметила нардеп.

Она напомнила, что указом президента №124/2021 от 27 марта Тупицкого уволили с должности судьи КСУ.