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Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили кризис КСУ

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 18:24
Зеленский и глава Венецианской комиссии обсудили кризис КСУ Фото: президент Владимир Зеленский и глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 июня, встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Глава государства во время встречи поднял вопрос кризиса вокруг Конституционного суда.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Зеленский рассказал Букиккио о последних законодательных шагах украинской власти по обеспечению верховенства права в Украине. В частности, глава государства проинформировал о реформировании органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодолением коррупции.

Президент и глава Венецианской комиссии также обсудили кризис вокруг КСУ, в частности, Зеленский поблагодарил Букиккио за помощь в его решении.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям мы сможем достичь главной цели - возвращение Конституционному суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в пределах своих законных полномочий и ответственности", - сказал глава государства.

Напомним, в начале мая Венецианская комиссия поддержала предложенный Зеленским законопроект о возвращении уголовного наказания за ложь в декларациях.

До этого Венецианская комиссия предоставила свое заключение относительно законопроекта о Высшем совете правосудия.

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