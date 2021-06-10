Конституційність "мовного закону" не розглянули: шість суддів заблокували роботу КСУ
Конституційний суд України не зміг розглянути конституційність "мовного закону". Шість суддів заблокували роботу суду.
Відповідно до проекту порядку денного засідань КСУ 8 і 10 червня, суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ: щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної.
"На жаль, розгляд справ за відповідними конституційними поданнями так і не відбувся - робота суду була заблокована шістьома суддями. Основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях О. Тупицького", - зазначила нардеп.
Вона нагадала, що указом президента №124/2021 від 27 березня Тупицького звільнили з посади судді КСУ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 червня зустрівся з главою Венеційської комісії Джанні Букіккіо. Глава держави під час зустрічі підняв питання кризи щодо Конституційного суду.
Як писало РБК-Україна, екс-голову Конституційного суду України судитимуть за підкуп свідка в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду в жовтні 2018 року.
Зазначимо, КСУ тимчасово призупинив виплату заробітної плати колишньому голові суду Олександру Тупицкому і іншому судді Олександру Касмініну.