Конституційність "мовного закону" не розглянули: шість суддів заблокували роботу КСУ

Конституційний суд України не зміг розглянути конституційність "мовного закону". Шість суддів заблокували роботу суду.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

Відповідно до проекту порядку денного засідань КСУ 8 і 10 червня, суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ: щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної.

"На жаль, розгляд справ за відповідними конституційними поданнями так і не відбувся - робота суду була заблокована шістьома суддями. Основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях О. Тупицького", - зазначила нардеп.

Вона нагадала, що указом президента №124/2021 від 27 березня Тупицького звільнили з посади судді КСУ.