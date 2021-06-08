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Конституционность назначения Шкарлета: КСУ рассмотрит необходимость открытия дела

Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины сегодня продолжит рассматривать необходимость открытия производства по поводу соответствия Основному закону постановления о назначении Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. Вопрос рассмотрят на заседании Большой палаты КСУ.

Об этом гласит повестка дня суда.

"Продолжение рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) постановления Верховной рады "О назначении Шкарлета С. М. министром образования и науки Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, этот вопрос КСУ начал рассматривать еще в мае.

Как писало РБК-Украина ранее, коллегия в составе трех судей КСУ отказала в открытии производства по этому делу. Это произошло в конце марта. Этот отказ не является окончательным.

Так, 17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под крики "Ганьба!".

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