Конституционность назначения Шкарлета: КСУ решит, открывать ли производство

Конституционный суд Украины рассмотрит вопрос открытия производства по поводу соответствия Основному закону постановления о назначении Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки . Это произойдет на этой неделе.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Большая палата КСУ планирует рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по делу о конституционности постановления Верховной рады "О назначении Шкарлета С. М. министром образования и науки Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее коллегия в составе трех судей КСУ отказала в открытии производства по этому делу. Это произошло в конце марта. Тогда Совгиря уточняла, что отказ не является окончательным.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под крики "Ганьба!".

Так, комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.