ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Конституционность назначения Шкарлета: КСУ решит, открывать ли производство

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 мая 2021 13:36
Конституционность назначения Шкарлета: КСУ решит, открывать ли производство Фото: КСУ решит, открывать ли производство по назначению Шкарлета главой МОН (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины рассмотрит вопрос открытия производства по поводу соответствия Основному закону постановления о назначении Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. Это произойдет на этой неделе.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Большая палата КСУ планирует рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по делу о конституционности постановления Верховной рады "О назначении Шкарлета С. М. министром образования и науки Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее коллегия в составе трех судей КСУ отказала в открытии производства по этому делу. Это произошло в конце марта. Тогда Совгиря уточняла, что отказ не является окончательным.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря 2020 года Рада назначила Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под крики "Ганьба!".

Так, комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины Минобразования
NEWS
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать
DAILY
Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров