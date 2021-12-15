В Конституционном суде играют с огнем, защищая Тупицкого даже после санкций США, - Мошенец

"Друзья Тупицкого внутри Конституционного суда должны прекратить какие-либо манипуляции. Если уже появилось даже решение Соединенных Штатов о санкциях в отношении этого господина, то это однозначный сигнал, что любые попытки ломать реформы в Украине получат жесткий ответ", - заявила она.

Также по ее мнению, назначение судей Конституционного суда Украины по президентской квоте означает выход Украины из конституционного кризиса.

"Это тот же кризис, когда исчезла уголовная ответственность за ложь в декларациях, а вместе с этим были прекращены проверки деклараций НАПК и рассмотрение дел в ВАКС. Сотни дел и миллионы средств остались декриминализированными. Кто-то в Конституционном суде откровенно играет с огнем, защищая Тупицкого еще и сейчас", - отметила Мошенец.