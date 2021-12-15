У Конституційному суді грають із вогнем, захищаючи Тупицького навіть після санкцій США, - Мошенець

На сайті Конституційного суду з'явилося повідомлення про підтримку Венеціанською комісією рішення КС щодо відстрочення приведення до присяги призначених президентом нових суддів Конституційного суду. Характер цієї заяви та акценти при її поширенні свідчать, що Венеціанську комісію намагаються використати на користь колишнього голови КС Олександра Тупицького.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Олени Мошенець.
"Друзі Тупицького всередині Конституційного суду повинні припинити будь-які маніпуляції. Якщо вже з'явилося навіть рішення Сполучених Штатів щодо санкцій щодо цього пана, то це однозначний сигнал, що будь-які спроби ламати реформи в Україні матимуть жорстку відповідь", - заявила вона.
Також, на її думку, призначення суддів Конституційного суду України за президентською квотою означає вихід України з конституційної кризи.
"Це та сама криза, коли зникла кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях, а разом з цим було припинено перевірки декларацій НАЗК та розгляд справ у ВАКС. Сотні справ та мільйони коштів залишилися декриміналізованими. Хтось у Конституційному суді відверто грає з вогнем, захищаючи Тупицького ще й зараз", - наголосила Мошенець.
Нагадаємо, у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський усунув Тупицького з посади голови КСУ.
Зазначимо, у листопаді 2021 року Зеленський призначив двох нових суддів КСУ замість Тупіцького та Олександра Касмініна.
Як повідомляло РБК-Україна, стосовно Тупицького в Україні порушено кілька кримінальних справ, зокрема, пов'язаних з корупцією.
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою двох суддів Конституційного суду, відібраних із кандидатів, які пройшли відкритий та прозорий конкурс.
Суддівські крісла отримали президент Національної академії правових наук України Олександр Петришин та професор Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук.