У Конституційному суді грають із вогнем, захищаючи Тупицького навіть після санкцій США, - Мошенець

"Друзі Тупицького всередині Конституційного суду повинні припинити будь-які маніпуляції. Якщо вже з'явилося навіть рішення Сполучених Штатів щодо санкцій щодо цього пана, то це однозначний сигнал, що будь-які спроби ламати реформи в Україні матимуть жорстку відповідь", - заявила вона.

Також, на її думку, призначення суддів Конституційного суду України за президентською квотою означає вихід України з конституційної кризи.

"Це та сама криза, коли зникла кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях, а разом з цим було припинено перевірки декларацій НАЗК та розгляд справ у ВАКС. Сотні справ та мільйони коштів залишилися декриміналізованими. Хтось у Конституційному суді відверто грає з вогнем, захищаючи Тупицького ще й зараз", - наголосила Мошенець.