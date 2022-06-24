В Константиновке под обстрел попала пожарная часть: есть раненые

Российские войска в ночь на 24 июня обстреляли пожарную часть в городе Константиновка Донецкой области. Есть пострадавшие среди спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
"Сегодня ночью Россия в очередной раз обстреляла город Константиновка Донецкой области. Точнее - здание пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки ранения получили четверо спасателей. Погибших нет.
Своими действиями российские оккупанты нарушили международные нормы, в частности Женевскую конвенцию, которая защищает спасателей во время войны.
Напомним, в Генштабе сообщили, что оккупанты готовятся усилить наступление в районе Изюма, Славянска и Бахмута.
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