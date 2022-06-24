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У Костянтинівці під обстріл потрапила пожежна частина: є поранені

Фото: у Костянтинівці обстріляли пожежну частину (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 24 червня обстріляли пожежну частину у місті Костянтинівка Донецької області. Є постраждалі серед рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.

"Сьогодні вночі Росія вкотре обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині. Точніше - будівлю пожежно-рятувальної частини", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо рятувальників. Загиблих немає.

Своїми діями російські окупанти порушили міжнародні норми, зокрема Женевську конвенцію, яка захищає рятувальників під час війни.

Фото: у Костянтинівці ворожі снаряди влучили у пожежну частину (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що окупанти готуються посилити наступ в районі Ізюма, Слов'янська та Бахмута.

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