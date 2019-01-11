ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Константинополе рассказали о сроках признания ПЦУ другими церквями

Новости » Общество    11.01.2019 - 13:00
В Константинополе рассказали о сроках признания ПЦУ другими церквями
Фото: экзарх Константинополя Даниил (facebook.com/bishop.daniel3)

Экзарх Константинополя считает, что признание ПЦУ - вопрос месяцев

В Константинополе рассказали, какими могут быть сроки признания Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями. Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

По словам экзарха Константинополя Даниила, признание ПЦУ - вопрос месяцев.

Он отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже направил мирные грамоты - представительские грамоты, которые сообщают о его избрании.

По его мнению, первое признание займет месяц-полтора. Греческая и Румынская церкви будут одними из первых, кто признает ПЦУ.

Напомним, ранее Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины. В частности, на с заседании священного Синода Элладской церкви приняли решение передать на архиерейский собор рассмотрение дела о признании автокефальной Православной церкви Украины. Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.

По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.

Ранее президент Петр Порошенко призвал церкви мира признать Православную церковь Украины.

В Константинополе объяснили, почему ПЦУ не имеет право создавать зарубежные епархии В устав ПЦУ могут внести изменения, - Константинополь
Новости Украины ПЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь