В Константинополе рассказали о сроках признания ПЦУ другими церквями

Фото: экзарх Константинополя Даниил (facebook.com/bishop.daniel3)

Экзарх Константинополя считает, что признание ПЦУ - вопрос месяцев

В Константинополе рассказали, какими могут быть сроки признания Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями. Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

По словам экзарха Константинополя Даниила, признание ПЦУ - вопрос месяцев.

Он отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже направил мирные грамоты - представительские грамоты, которые сообщают о его избрании.

По его мнению, первое признание займет месяц-полтора. Греческая и Румынская церкви будут одними из первых, кто признает ПЦУ.

Напомним, ранее Элладская (Греческая) православная церковь начала процедуру признания автокефальной Православной церкви Украины. В частности, на с заседании священного Синода Элладской церкви приняли решение передать на архиерейский собор рассмотрение дела о признании автокефальной Православной церкви Украины. Также сообщается, что собор окончательно определится с реакцией на письма Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Московского Кирилла.

По данным источников, собор Элладской церкви может собраться уже в феврале.

Ранее президент Петр Порошенко призвал церкви мира признать Православную церковь Украины.