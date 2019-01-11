У Константинополі розповіли про терміни визнання ПЦУ іншими церквами

Фото: екзарх Константинополя Данило (facebook.com/bishop.daniel3)

Екзарх Константинополя вважає, що визнання ПЦУ - питання місяців

В Константинополі розповіли, якими можуть бути строки визнання Православної церкви України (ПЦУ) іншими церквами. Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

За словами екзарха Константинополя Даниїла, визнання ПЦУ - питання місяців.

Він зазначив, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній вже направив мирні грамоти - представницькі грамоти, які повідомляють про його обрання.

На його думку, перше визнання займе місяць-півтора. Грецька і Румунська церкви будуть одними з перших, хто визнає ПЦУ.

Нагадаємо, раніше Елладська (Грецька) православна церква розпочала процедуру визнання автокефальної Православної церкви України. Зокрема, на засіданні священного Синоду Елладської церкви прийняли рішення передати на архієрейський собор розгляд справи про визнання автокефальної Православної церкви України. Також повідомляється, що собор остаточно визначиться з реакцією на листи Вселенського патріарха Варфоломія і патріарха Московського Кирила.

За даними джерел, собор Елладської церкви може зібратися вже в лютому.

Раніше президент Петро Порошенко закликав церкви світу визнати Православну церкву України.