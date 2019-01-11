ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Константинополі розповіли про терміни визнання ПЦУ іншими церквами

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 13:00
У Константинополі розповіли про терміни визнання ПЦУ іншими церквами
Фото: екзарх Константинополя Данило (facebook.com/bishop.daniel3)

Екзарх Константинополя вважає, що визнання ПЦУ - питання місяців

В Константинополі розповіли, якими можуть бути строки визнання Православної церкви України (ПЦУ) іншими церквами. Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

За словами екзарха Константинополя Даниїла, визнання ПЦУ - питання місяців.

Він зазначив, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній вже направив мирні грамоти - представницькі грамоти, які повідомляють про його обрання.

На його думку, перше визнання займе місяць-півтора. Грецька і Румунська церкви будуть одними з перших, хто визнає ПЦУ.

Нагадаємо, раніше Елладська (Грецька) православна церква розпочала процедуру визнання автокефальної Православної церкви України. Зокрема, на засіданні священного Синоду Елладської церкви прийняли рішення передати на архієрейський собор розгляд справи про визнання автокефальної Православної церкви України. Також повідомляється, що собор остаточно визначиться з реакцією на листи Вселенського патріарха Варфоломія і патріарха Московського Кирила.

За даними джерел, собор Елладської церкви може зібратися вже в лютому.

Раніше президент Петро Порошенко закликав церкви світу визнати Православну церкву України.

У Константинополі пояснили, чому ПЦУ не має право створювати закордонні єпархії У статут ПЦУ можуть внести зміни, - Константинополь
Новини України ПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся