Порошенко призвал православные церкви мира признать ПЦУ

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент отметил, что ПЦУ является независимой, автокефальной, поместной церковью

Президент Украины Петр Порошенко призвал православные церкви мира признать Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом он заявил 7 января во время выступления после завершения литургии в Софии Киевской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы призываем все мировые православные церкви признавать ее (ПЦУ, - ред.) как сестру и вспоминать под именем "святейшая церковь Украины", как имеющую своей кафедрой исторический город Киев. А сердце Киева - это Святая София", - заявил президент.

Порошенко отметил, что впервые Рождество Украина празднует в автокефальной Православной церкви Украины в стенах Святой Софии. Президент заявил, что православная церковь является независимой, автокефальной, поместной церковью.

По его словам, "создание автокефальной Православной церкви Украины и является залогом нашей независимости".

Напомним, сегодня в Софийском соборе прошла Рождественская литургия с участием предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания в сослужении епископата и духовенства объединенной церкви.

6 января 2019 во время Божественной литургии в Свято-Георгиевском соборе на Фанаре Вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии ПЦУ митрополиту Епифанию. Так, Вселенский патриархат предоставил томос ПЦУ. Таким образом, Православная церковь Украины юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольскому патриархату.