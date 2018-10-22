ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Константинополь не відступить в питанні автокефалії УПЦ, - Варфоломій

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 19:11
Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)
Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Константинополь не має наміру піддаватися тиску РПЦ, заявив патріарх Варфоломій

Константинопольський патріархат не відступить у питанні надання автокефалії Українській православній церкві, незважаючи на заклики Російської православної церкви (РПЦ) не має наміру піддаватися тиску. Про це заявив константинопольський патріарх Варфоломій, виступаючи на зустрічі з грецькою діаспорою Стамбула, передає РБК-Україна, посилаючись на Orthodoxia.Info.

Він також зазначив, що на даний момент Константинопольський патріархат вирішує українську церковну проблему на основі права, яке йому дали канонами священні Собори.За словами патріарха Варфоломія, церковні канони обов'язкові для всіх православних.

 

"Подобається це братам нашим російським чи не подобається, рано чи пізно вони підуть за рішенням, яке прийме Константинопольський патріархат, тому що у них немає вибору", - сказав він.

Також Варфоломій додав, що обізнаний про те, що Росія використовує "чорну пропаганду" і "добре оплачує статті".

Нагадаємо, Синод Константинопольського патріархату зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та підтримав продовження надання автокефалії Україні. У відповідь на рішення синоду Константинопольського патріархату Синод РПЦ 15 жовтня прийняв рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом.

Пізніше глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що РПЦ визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником. Також у РПЦ заявили, що Константинопольський патріархат повинен вибачитися за шкоду, яку "світовому православ'ю завдало рішення надати автокефалію УПЦ".

Президент України Петро Порошенко сподівається, що об'єднавчий архієрейський Собор пройде без конфліктів і Томос про автокефалію буде вручений предстоятелю церкви, якого він обере. Крім того, спікер Ради Андрій Парубій заявив, що УПЦ повинна отримати Томос про автокефалію до Нового року.

РПЦ чекає вибачень від Константинополя за "шкоду світовому православ'ю" В РПЦ Вселенського патріарха назвали розкольником
Новини України УПЦРПЦКонстантинопольТомос Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся