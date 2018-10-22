Константинополь не відступить в питанні автокефалії УПЦ, - Варфоломій

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Константинополь не має наміру піддаватися тиску РПЦ, заявив патріарх Варфоломій

Константинопольський патріархат не відступить у питанні надання автокефалії Українській православній церкві, незважаючи на заклики Російської православної церкви (РПЦ) не має наміру піддаватися тиску. Про це заявив константинопольський патріарх Варфоломій, виступаючи на зустрічі з грецькою діаспорою Стамбула, передає РБК-Україна, посилаючись на Orthodoxia.Info.

Він також зазначив, що на даний момент Константинопольський патріархат вирішує українську церковну проблему на основі права, яке йому дали канонами священні Собори.За словами патріарха Варфоломія, церковні канони обов'язкові для всіх православних.

"Подобається це братам нашим російським чи не подобається, рано чи пізно вони підуть за рішенням, яке прийме Константинопольський патріархат, тому що у них немає вибору", - сказав він.

Також Варфоломій додав, що обізнаний про те, що Росія використовує "чорну пропаганду" і "добре оплачує статті".

Нагадаємо, Синод Константинопольського патріархату зняв анафему з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та підтримав продовження надання автокефалії Україні. У відповідь на рішення синоду Константинопольського патріархату Синод РПЦ 15 жовтня прийняв рішення повністю розірвати стосунки з Константинопольським патріархатом.

Пізніше глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що РПЦ визнала Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником. Також у РПЦ заявили, що Константинопольський патріархат повинен вибачитися за шкоду, яку "світовому православ'ю завдало рішення надати автокефалію УПЦ".

Президент України Петро Порошенко сподівається, що об'єднавчий архієрейський Собор пройде без конфліктів і Томос про автокефалію буде вручений предстоятелю церкви, якого він обере. Крім того, спікер Ради Андрій Парубій заявив, що УПЦ повинна отримати Томос про автокефалію до Нового року.