Константинівка з самого ранку під вогнем: пошкоджено будинки, є жертви

У суботу, 13 вересня, росіяни з самого ранку обстрілюють Константинівку Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено багато будівель, є поранені та загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він поінформував, що ворог атакує населений пункт з артилерії та літаків.

"З самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Причому глава ОВА зазначив, що обсяги пошкоджень постійно зростають, оскільки обстріли тривають майже безперервно.

Окрім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинули вже щонайменше 3 людини, і ще 6 зазнали поранень.

Резюмуючи Вадим Філашкін поінформував, що усі обставини ретельно документують, а також звернувся до мешканців.

"Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - наголосив глава ОВА.