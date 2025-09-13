ua en ru
Константинівка з самого ранку під вогнем: пошкоджено будинки, є жертви

Субота 13 вересня 2025 15:48
Константинівка з самого ранку під вогнем: пошкоджено будинки, є жертви Фото: усі обставини ретельно документують (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Едуард Ткач

У суботу, 13 вересня, росіяни з самого ранку обстрілюють Константинівку Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено багато будівель, є поранені та загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він поінформував, що ворог атакує населений пункт з артилерії та літаків.

"З самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Причому глава ОВА зазначив, що обсяги пошкоджень постійно зростають, оскільки обстріли тривають майже безперервно.

Окрім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинули вже щонайменше 3 людини, і ще 6 зазнали поранень.

Резюмуючи Вадим Філашкін поінформував, що усі обставини ретельно документують, а також звернувся до мешканців.

"Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", - наголосив глава ОВА.

Обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, що росіяни дуже часто обстрілюють профронтову Костянтинівку.

Наприклад, 3 вересня стало відомо, що через постійні обстріли в місті припинила свою роботу багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування. Це була остання медична установа, яка діяла в місті.

Крім того, того ж дня росіяни атакували Костянтинівку спочатку зі ствольної артилерії, а потім FPV-дронами. В результаті обстрілу загинули 9 осіб, ще 7 були поранені. Крім цього, ворог пошкодив житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

