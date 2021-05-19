Консорциум Гриненко тендерным "троллингом" сорвал дорожных работ на 4 млрд, - эксперт

По его словам, компания "Всеукраинский дорожный консорциум", которой руководит бывший глава ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко, обжаловала десятки тендеров и заблокировала закупки дорожных ремонтов более чем на 4 млрд грн.

В частности, консорциум Гриненко обжаловал в АМКУ все процедуры проведения торгов: результаты переквалификации, порядок согласования договорной цены, обеспечение тендерного предложения, обеспечение исполнения договора, подтверждение выполнения аналогичного договора (в течение 3 лет) и даже требования заказчика оказать положительный отзыв о работе.

"Консорциум Гриненко уже принял участие в 27 закупках. Ни разу не победил. Но подал 43 жалобы! Удовлетворение жалоб БДК стоит остановкой торгов по ремонтам участков автодорог Р-22, Т-13-07, Н-26 в Луганской области, Н-08 - в Киевской, О161930 - в Одесской, Т-25-27 - в Черниговской, Т-03-05, Т-03-11 - в Волынской, Н-16 - в Черкасской. Это десятки инфраструктурных проектов, на которые выделялось более 4 млрд грн. И которые в этом году уже не будут иметь шансов быть реализованными. Потому что пока проведут новый тендер, строительный сезон уже и закончится. Фактически, консорциум Гриненко после краха империи Араика пытается занять место главного тендерного тролля", - сообщил эксперт.

Он также добавляет, что в конце прошлого года Артем Гриненко возглавил Всеукраинский дорожный консорциум (ВДК) и теперь лично занимается получением тендеров для заказчиков.

"Как пробиться на тендер? Выход есть: обращаемся в ВДК, мол, вот вам АБЗ, выиграйте для нас вот этот тендер. А если не выиграете, то по крайней мере заблокируйте его, чтобы мы имели возможность шантажировать других участников тендера и заставить их договариваться с нами. То есть, консорциум Гриненко - это банальная ширма для завладения средствами госбюджета и шантажа добросовестных подрядчиков разного рода мелкими мошенниками", - отмечает Спиридонов.

По его словам, один из учредителей консорциума - ЧП "автомагистраль" - уже отозвал документы об участии в ВДК.

"Владельцы этой региональной компании с достаточно давней историей поняли, что совместные проекты с Гриненко могут завершиться лишь одним - оскверненной репутацией, уголовными делами и попаданием в очередные санкционные списки", - резюмировал эксперт.