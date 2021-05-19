Консорциум Гриненко тендерным "троллингом" сорвал дорожных работ на 4 млрд, - эксперт

В Украине появился новый "тендерный тролль", который уже успел сорвать дорожных тендеров на 4 млрд грн.
Об этом сообщил политический эксперт Николай Спиридонов, передает "Цензор.нет".
По его словам, компания "Всеукраинский дорожный консорциум", которой руководит бывший глава ГАК "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко, обжаловала десятки тендеров и заблокировала закупки дорожных ремонтов более чем на 4 млрд грн.
В частности, консорциум Гриненко обжаловал в АМКУ все процедуры проведения торгов: результаты переквалификации, порядок согласования договорной цены, обеспечение тендерного предложения, обеспечение исполнения договора, подтверждение выполнения аналогичного договора (в течение 3 лет) и даже требования заказчика оказать положительный отзыв о работе.
"Консорциум Гриненко уже принял участие в 27 закупках. Ни разу не победил. Но подал 43 жалобы! Удовлетворение жалоб БДК стоит остановкой торгов по ремонтам участков автодорог Р-22, Т-13-07, Н-26 в Луганской области, Н-08 - в Киевской, О161930 - в Одесской, Т-25-27 - в Черниговской, Т-03-05, Т-03-11 - в Волынской, Н-16 - в Черкасской. Это десятки инфраструктурных проектов, на которые выделялось более 4 млрд грн. И которые в этом году уже не будут иметь шансов быть реализованными. Потому что пока проведут новый тендер, строительный сезон уже и закончится. Фактически, консорциум Гриненко после краха империи Араика пытается занять место главного тендерного тролля", - сообщил эксперт.
Он также добавляет, что в конце прошлого года Артем Гриненко возглавил Всеукраинский дорожный консорциум (ВДК) и теперь лично занимается получением тендеров для заказчиков.
"Как пробиться на тендер? Выход есть: обращаемся в ВДК, мол, вот вам АБЗ, выиграйте для нас вот этот тендер. А если не выиграете, то по крайней мере заблокируйте его, чтобы мы имели возможность шантажировать других участников тендера и заставить их договариваться с нами. То есть, консорциум Гриненко - это банальная ширма для завладения средствами госбюджета и шантажа добросовестных подрядчиков разного рода мелкими мошенниками", - отмечает Спиридонов.
По его словам, один из учредителей консорциума - ЧП "автомагистраль" - уже отозвал документы об участии в ВДК.
"Владельцы этой региональной компании с достаточно давней историей поняли, что совместные проекты с Гриненко могут завершиться лишь одним - оскверненной репутацией, уголовными делами и попаданием в очередные санкционные списки", - резюмировал эксперт.
Напомним, Артем Гриненко - бывший руководитель ГАК "Автомобильные дороги Украины". В 2019 году возглавил Всеукраинскую дорожную ассоциацию, которая противодействовала Методическим рекомендациям для подготовки типовой тендерной документации, разработанным "Укравтодором".
ВДА также специализировалась на оспаривании дорожных тендеров в АМКУ.