Консорціум Гриненка тендерним "тролінгом" зірвав дорожніх робіт на 4 млрд, - експерт

В Україні з’явився новий "тендерний троль", який вже встиг зірвати дорожніх тендерів на 4 млрд грн.
Про це повідомив політичний експерт Микола Спірідонов, передаэ "Цензор.нет".
За його словами, компанія "Всеукраїнський дорожній консорціум", якою керує колишній очільник ДАК "Автомобільні дороги України" Артем Гриненко, оскаржила десятки тендерів і заблокувала закупівлі дорожніх ремонтів на понад 4 млрд грн.
Зокрема, консорціум Гриненка оскаржує в АМКУ всі процедури проведення торгів: результати прекваліфікації, порядок погодження договірної ціни, забезпечення тендерної пропозиції, забезпечення виконання договору, підтвердження виконання аналогічного договору (протягом 3 років) і навіть вимоги замовника надати позитивний відгук про роботи.
"Консорціум Гриненка вже взяв участь у 27 закупівлях. Жодного разу не переміг. Але подав 43 скарги! Задоволення скарг ВДК коштує зупинкою торгів щодо ремонтів ділянок автодоріг Р-22, Т-13-07, Н-26 у Луганській області, Н-08 - у Київській, О161930 - в Одеській, Т-25-27 - у Чернігівській, Т-03-05, Т-03-11 - у Волинській, Н-16 - у Черкаській. Це десятки інфраструктурних проектів, на які виділялося понад 4 мрлд грн. І які цього року вже не матимуть шансів бути реалізованими. Бо поки проведуть новий тендер, будівельний сезон уже й закінчиться. Фактично, консорціум Гриненка після краху імперії Араїка намагається зайняти місце головного тендерного троля", - повідомив експерт.
Він також додає, що наприкінці минулого року Артем Гриненко очолив Всеукраїнський дорожній консорціум (ВДК) і тепер особисто займається отриманням тендерів для замовників.
"Як пробитися на тендер? Вихід є: звертаємось до ВДК, мовляв, ось вам АБЗ, виграйте для нас ось цей тендер. А якщо не виграєте, то принаймні заблокуйте його, щоб ми мали можливість шантажувати інших учасників тендеру та змусити їх домовлятись з нами. Тобто, консорціум Гриненка - це банальна ширма для заволодіння коштами держбюджету та шантажу сумлінних підрядників різного роду дрібними шахраями", - зазначає Спірідонов.
За його словами, один із засновників консорціуму - ПП "Автомагістраль" - уже відкликав документи про участь у ВДК.
"Власники цієї регіональної компанії з досить давньою історією зрозуміли, що спільні проекти з Гриненком можуть завершитись лише одним - спаплюженою репутацією, кримінальними справами та потраплянням у чергові санкційні списки", - резюмував експерт.
Нагадаємо, Артем Гриненко - колишній керівник ДАК "Автомобільні дороги України". У 2019 році очолив Всеукраїнську дорожню асоціацію, яка протидіяла Методичним рекомендаціям для підготовки типової тендерної документації, розробленим "Укравтодором".
ВДА також спеціалізувалася на оскарженні дорожніх тендерів в АМКУ.