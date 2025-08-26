Консервований горошок: користь чи шкода для організму? Вся правда про продукт

Вміст поживних речовин

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США (USDA), у 100 грамах консервованого зеленого горошку міститься:

калорій - 80

білок - 4 г

жир - 1 г

вуглеводів - 12 г

клітковини - 5 г

натурального цукру - 4 г (включаючи сахарозу, глюкозу, фруктозу та мальтозу)

Додавання гороху та інших продуктів з високим вмістом клітковини до раціону може допомогти знизити ризик таких захворювань, як рак товстої кишки та підтримувати здорову вагу.

Консервований зелений горошок також має природний низький вміст жиру та калорій, що робить його чудовим доповненням до плану схуднення та збалансованого харчування.

Горошок містить небагато кальцію - близько 28 мг (близько 2% добової норми), який підтримує міцність кісток і зубів.

Також продукт містить 1 мг заліза, яке допомагає клітинам виробляти аденозинтрифосфат (АТФ) - основне джерело енергії для організму.

У зеленому горошку містяться каротиноїди лютеїн і зеаксантин, які, згідно з дослідженям 2022 року, має вирішальне значення для здоров'я очей і когнітивних функцій.

Високий вміст натрію

Щоб зберегти консервований зелений горошок свіжим та довговічним, багато виробників додають натрій, рівень якого часто перевищує. Тому варто уважно читати склад та купувати продукти з низьким вмістом солі або без неї.

Наприклад, більшість порцій консервованого зеленого горошку об’ємом у пів склянки містять близько 207 мг натрію. За даними Американської асоціації серця, рекомендована добова норма споживання становить 2300 мг або менше.