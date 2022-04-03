Конотопский район освобожден от российских оккупантов, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

"Конотопщина освобождена от оккупантов! Слава героям", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ввели большие колонны в Конотопский район, чтобы сформировать заслоны для прикрытия выхода с территории Украины.

В Сумской области периодически происходят столкновения с оккупантами и обстрелы украинских населенных пунктов. Противник размещает военную технику между домами, в селах и на улицах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.