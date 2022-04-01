ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия скапливает технику в Сумской области. В одном районе более 1000 единиц, - глава ОВА

Новина українською →
Сумы, Пятница 01 апреля 2022 20:46
Россия скапливает технику в Сумской области. В одном районе более 1000 единиц, - глава ОВА Фото: Россия накапливает технику в Сумской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты накапливают в области военную технику. В одном из районов замечено более 1000 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого в ходе телемарафона.

"Продолжается накопление войск в Конотопском районе. Частично Сумский район. Начиная от границы с РФ - Белопольская, Бурынская, Путивльская, Новослободская общины и дальше до Конотопа. Очень сложная ситуация", - сказал Живицкий.

Глава ОВА добавил, что периодически происходят столкновения с оккупантами и обстрелы украинских населенных пунктов. Противник размещает военную технику между домами, в селах, на улицах.

"Продолжаются обстрелы гражданских автомобилей. Сегодня похитили мужчину, который вез гуманитарную помощь. Стреляют по домам, когда проходят колонны техники. Есть погибшие и раненые среди гражданских" - добавил Живицкий.

Напомним, в Сумской области российские оккупанты устанавливают блокпосты на въездах в населенные пункты - жители не могут ни въехать, ни выехать из них.

Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой