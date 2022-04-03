Конотопський район звільнено від російських окупантів, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

"Конотопщина звільнена від окупантів! Слава героям", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська ввели великі колони в Конотопський район, щоб сформувати заслони для прикриття виходу з території України.

У Сумській області періодично відбуваються сутички з окупантами і обстріли українських населених пунктів. Противник розміщує військову техніку між будинками, в селах і на вулицях.

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