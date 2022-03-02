Под Конотопом российские оккупанты обстреляли автомобиль, погибли два человека

В Сумской области на выезде из села Слобода российские оккупанты обстреляли автомобильный транспорт. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокуратуры .

При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 28 февраля при выезде из села Слобода Конотопского района военные РФ обстреляли автомобиль. Двое мужчин погибли.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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