Під Конотопом російські окупанти обстріляли автомобіль, загинули дві людини

У Сумській області На виїзді з села Слобода російські окупанти обстріляли автомобільний транспорт. В результаті події загинули дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу Генпрокуратури.
За даними слідства, 28 Лютого при виїзді з села Слобода Конотопського району військові РФ обстріляли автомобіль. Двоє чоловіків загинули.
За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст. 438 КК України).
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