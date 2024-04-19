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У Конотопі пролунав вибух

Ілюстративне фото: у Конотопі пролунав вибух 19 квітня (facebook.com/Сергій.Крук)
Автор: Наталія Кава

Звук вибуху було чути ввечері п'ятниці, 19 квітня, у місті Конотоп, що у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Артема Семеніхіна.

"Вибух чули всі. Зʼясовуємо", - написав Семеніхін у Facebook.

Зауважимо, в цей час у Сумській області та ще низці областей було оголошено сигнал тривоги через загрозу балістичного обстрілу.

Обстріли Сумської області

З початку повномасштабного вторгнення Росії в України окупанти кожного дня обстрілюють Сумську область. Для своїх атак росіяни використовують як дрони та артилерію, так і міномети та КАБи.

Останні місяці РФ збільшила тиск на прикордоння. та почала розповсюджувати інформацію про те, що вони нібито готують наступ на Сумську область. Однак Центр протидії дезінформації заперечив дану інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумська областьКонотопВійна в УкраїніПовітряна тривога