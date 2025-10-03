У Конотопі помер чоловік, якоий отримав поранення під час роботи ППО
Фото: у Конотопі помер чоловік, якого поранила в живіт куля ППО (Getty Images)
У лікарні Конотопа помер чоловік, якого 30 вересня в центрі міста куля ППО поранила в живіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Конотопа Артема Семеніхіна.
"Чоловік, якого в центрі Конотопа поранила в живіт куля ППО, сьогодні близько 21:00 помер в лікарні…Співчуття рідним і близьким", - повідомив Семеніхін.
Мер закликав жителів міста не знаходитися на вулиці й біля вікон, коли працюють сили ППО по ворожих цілях.
Що відомо про інцидент
Нагадаємо, 30 вересня у Конотопі внаслідок роботи ППО по ворожих дронах було поранено 79-річного чоловіка. Він отримав кульове поранення.
Чоловіка відразу ж доставили до лікарні для термінової операції. Йому довелося видалити нирку і частину тонкого кишківника. Чоловік також втратив 2 літри крові.