ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Конотопе умер мужчина, который получил ранение во время работы ПВО

Конотоп, Сумская область, Пятница 03 октября 2025 22:50
UA EN RU
В Конотопе умер мужчина, который получил ранение во время работы ПВО Фото: в Конотопе умер мужчина, которого ранила в живот пуля ПВО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В больнице Конотопа умер мужчина, которого 30 сентября в центре города пуля ПВО ранила в живот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Конотопа Артема Семенихина.

"Мужчина, которого в центре Конотопа ранила в живот пуля ПВО, сегодня около 21:00 умер в больнице...Соболезнования родным и близким", - сообщил Семенихин.

Мэр призвал жителей города не находиться на улице и возле окон, когда работают силы ПВО по вражеским целям.

Что известно об инциденте

Напомним, 30 сентября в Конотопе в результате работы ПВО по вражеским дронам был ранен 79-летний мужчина. Он получил пулевое ранение.

Мужчину сразу же доставили в больницу для срочной операции. Ему пришлось удалить почку и часть тонкого кишечника. Мужчина также потерял 2 литра крови.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область ПВО Конотоп
Новости
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Шатдаун в США повлияет на поставки оружия Украине? Что говорят в МИДе
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным