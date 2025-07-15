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У Конотопі через пожежу можуть давати воду по годинах

Конотоп, Вівторок 15 липня 2025 09:20
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У Конотопі через пожежу можуть давати воду по годинах Фото: у Конотопі можливі перебої з водопостачанням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Конотопі Сумської області можливі перебої з водопостачанням у вівторок, 15 липня. Причина цього стала пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Конотопа Артема Семеніхіна в Telegram.

"Та пожежа, яка сталася зараз вранці, дуже не хороша… Тепер можливі серйозні перебої з водопостачанням", - зазначив міський голова.

За його словами, ймовірно, у Конотопі можуть подавати воду по годинах через пожежу.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 липня, у Миколаєві були проблеми з водою. Як повідомила місцева влада, виникла аварія на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. У зв'язку з цим були перебої з водопостачанням, у місті тимчасово закривали дитсадки.

Станом на ранок 15 липня аварію ліквідували. У більшості жителів Миколаєва вже є вода.

Обстріли Сумської області

В ніч на 15 липня росіяни вдарили по Шосткинській громаді Сумської області. Під удар потрапив медичний заклад, виникла пожежа.

Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення.

Голова Сумської ОВА зазначив, що внаслідок ворожої атаки постраждала 14-річна дитина.

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Сумська область Конотоп Пожежа
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