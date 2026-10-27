Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без світла: яка ситуація в місті

У Конотопі Сумської області четверту добу тривають перебої з електропостачанням після російських ударів. Більша частина міста також залишилася без газу, а воду подають за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна та коментар АТ "Сумиобленерго".
У "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що ситуація з розподілом електроенергії в частині Сумської області залишається складною, зокрема в Конотопі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та заживленням споживачів, які досі залишаються без світла внаслідок російських ударів по енергооб'єктах.
У компанії зазначили, що за таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, оскільки вони передусім залежать від безпекової ситуації.
За словами Семеніхіна, станом на ніч 27 жовтня частина міста залишається без електроенергії та газопостачання.
У коментарі "Суспільному" він зазначив, що внаслідок ударів пошкоджені навчальні заклади та лікарня, яка наразі працює на генераторах. Воду в місті подають за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.
Нагадаємо, вранці 24 жовтня через російські атаки частина Сумської області залишилася без електроенергії. Енергетики одразу розпочали роботи з відновлення електропостачання. Станом на 27 жовтня частині споживачів вже повернули світло.
Також 24 жовтня російський безпілотник атакував цивільне підприємство з розведення великої рогатої худоби у Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула 31-річна працівниця ферми, ще четверо людей постраждали. Внаслідок атаки загинули та постраждали тварини.