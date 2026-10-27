Конотоп на Сумщині четверту добу залишається без світла: яка ситуація в місті

У "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що ситуація з розподілом електроенергії в частині Сумської області залишається складною, зокрема в Конотопі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та заживленням споживачів, які досі залишаються без світла внаслідок російських ударів по енергооб'єктах.

У компанії зазначили, що за таких умов складно прогнозувати терміни відновлення електропостачання, оскільки вони передусім залежать від безпекової ситуації.

Пошкоджений об'єкт енергетики у Конотопі (фото: АТ "Сумиобленерго")

Яка ситуація в Конотопі

За словами Семеніхіна, станом на ніч 27 жовтня частина міста залишається без електроенергії та газопостачання.

У коментарі "Суспільному" він зазначив, що внаслідок ударів пошкоджені навчальні заклади та лікарня, яка наразі працює на генераторах. Воду в місті подають за графіком: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00.