Конотоп п'яту добу без світла: Корецький доручив терміново виправити ситуацію

Нагадаємо, що у Конотопі Сумської області п'яту добу поспіль тривають серйозні перебої з електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Частина пошкоджених об'єктів зазнала серйозних руйнувань, а критичній інфраструктурі міста терміново необхідний запас дизельного пального для забезпечення роботи генераторів і пунктів незламності.

Попередні проблеми з енергопостачанням у регіоні фіксувалися під час попередніх масованих хвиль ударів.

Зокрема, у жовтні частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ, коли енергетики змушені були в екстреному режимі ліквідовувати наслідки пошкоджень мереж.

Тоді фахівці "Сумиобленерго" також наголошували на складній ситуації в регіоні внаслідок збройної агресії Росії.