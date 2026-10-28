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Конотоп п'яту добу без світла: Корецький доручив терміново виправити ситуацію

16:40 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: прем’єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Конотоп п'яту добу залишається без світла внаслідок російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури, критична інфраструктура міста працює на резервних джерелах живлення.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Через відсутність електропостачання в місті розгорнуті "пункти незламності". Водночас профільні відомства працюють над стабілізацією ситуації.

Прем'єр-міністр повідомив, що доручив Міненерго та "Укренерго" терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в Конотопі.

"Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення", - зазначив він.

За словами глави Уряду, пальне необхідне для стабільної роботи міської котельні та водоканалу.

Нагадаємо, що у Конотопі Сумської області п'яту добу поспіль тривають серйозні перебої з електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Частина пошкоджених об'єктів зазнала серйозних руйнувань, а критичній інфраструктурі міста терміново необхідний запас дизельного пального для забезпечення роботи генераторів і пунктів незламності.

Попередні проблеми з енергопостачанням у регіоні фіксувалися під час попередніх масованих хвиль ударів.

Зокрема, у жовтні частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ, коли енергетики змушені були в екстреному режимі ліквідовувати наслідки пошкоджень мереж.

Тоді фахівці "Сумиобленерго" також наголошували на складній ситуації в регіоні внаслідок збройної агресії Росії.

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КонотопВійна в УкраїніЕнергетикиУкренергоВідключеня світла