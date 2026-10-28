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Конотоп пятые сутки без света: Корецкий поручил срочно исправить ситуацию

16:40 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Конотоп пятые сутки остается без света в результате российской атаки на объект энергетической инфраструктуры, критическая инфраструктура города работает на резервных источниках питания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Из-за отсутствия электроснабжения в городе развернуты "пункты несокрушимости". В то же время профильные ведомства работают над стабилизацией ситуации.

Премьер-министр сообщил, что поручил Минэнерго и "Укрэнерго" срочно разобраться в ситуации и как можно скорее возобновить электроснабжение в Конотопе.

"Отдельно Правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания", - отметил он.

По словам главы правительства, горючее необходимо для стабильной работы городской котельной и водоканала.

Напомним, что в Конотопе Сумской области пятые сутки подряд продолжаются серьезные перебои с электроснабжением из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Часть поврежденных объектов испытала серьезные разрушения, а критической инфраструктуре города срочно необходим запас дизельного горючего для обеспечения работы генераторов и пунктов несокрушимости.

Предыдущие проблемы с энергоснабжением в регионе фиксировались во время предыдущих массированных волн ударов.

В частности, в октябре часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ, когда энергетики вынуждены были в экстренном режиме ликвидировать последствия повреждений сетей.

Тогда специалисты "Сумыоблэнерго" также отмечали сложную ситуацию в регионе в результате вооруженной агрессии России.

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