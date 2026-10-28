Конотоп пятые сутки без света: Корецкий поручил срочно исправить ситуацию

Конотоп пятые сутки остается без света в результате российской атаки на объект энергетической инфраструктуры, критическая инфраструктура города работает на резервных источниках питания.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Из-за отсутствия электроснабжения в городе развернуты "пункты несокрушимости". В то же время профильные ведомства работают над стабилизацией ситуации.
Премьер-министр сообщил, что поручил Минэнерго и "Укрэнерго" срочно разобраться в ситуации и как можно скорее возобновить электроснабжение в Конотопе.
"Отдельно Правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания", - отметил он.
По словам главы правительства, горючее необходимо для стабильной работы городской котельной и водоканала.
Напомним, что в Конотопе Сумской области пятые сутки подряд продолжаются серьезные перебои с электроснабжением из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Часть поврежденных объектов испытала серьезные разрушения, а критической инфраструктуре города срочно необходим запас дизельного горючего для обеспечения работы генераторов и пунктов несокрушимости.
Предыдущие проблемы с энергоснабжением в регионе фиксировались во время предыдущих массированных волн ударов.
В частности, в октябре часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ, когда энергетики вынуждены были в экстренном режиме ликвидировать последствия повреждений сетей.
Тогда специалисты "Сумыоблэнерго" также отмечали сложную ситуацию в регионе в результате вооруженной агрессии России.