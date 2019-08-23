Коноплянка не был трансферной целью "Бешикташа"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не был главной трансферной целью "Бешикташа". Как сообщил на своей странице в Twitter турецкий журналист Сердар Саридаг, украинец был отвлекающим маневром для прессы от переговоров с "Тоттенхэмом" по хавбеку Жоржу-Кевину Нкуду.

По его информации, трансфер 24-летнего француза был приоритетным вариантом для турецкого клуба, руководство которого не хотело, чтобы его переход сорвался.

При этом руководство стамбульце готово было подписать Коноплянку, в случае снижения его требований, однако в клубе сомневались, что украинец пойдет на такие условия.

"Бешикташ" долгое время считался фаворитом на трансфер полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки, но в итоге предпочел ему Жоржа-Кевина Нкуду, с которым накануне был подписан четырехлетний контракт.

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провел на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

В прошлом сезоне он не проходил в основу "Шальке" и провел 21 только матч во всех турнирах, забив гол и отдав две результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский полузащитник близок к переходу в другой стамбульский клуб - "Фенербахче".