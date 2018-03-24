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Коноплянка прокомментировал игру против Саудовской Аравии

НовостиСпорт    24.03.2018 - 16:20
Фото: Евгений Коноплянка (facebook.com)
Фото: Евгений Коноплянка (facebook.com)

Полузащитник украинской команды отметил низкую реализацию голевых моментов

Полузащитник украинской футбольной сборной Евгений Коноплянка отметил низкую реализацию голевых моментов в ходе поединка со сборной Саудовской Аравии. Об этом футболист рассказал в комментарии ТСН.

"Не думаю, что именно дождь помешал нам выиграть этот поединок. Мы просто не реализовали те моменты, которые у нас возникали. Впрочем, расстраиваться не следует, ведь в некоторые отрезки этого матча мы демонстрировали неплохой футбол", - сказал он.

Он также похвалил игру нового члена команды, поединок для которого был дебютом, Андрея Лунина.

"Хочу отметить нашего дебютанта — Андрея Лунина. Он провел матч почти безошибочно, несколько раз спас нас во втором тайме", - подчеркнул футболист.

Коноплянка также одобрительно отозвался об игре остальных членов команды, отметив, что для слаженных действий несколько не хватило времени.

"Единственное, чего не хватило, — это немного времени, чтобы еще лучше сыграться. Но считаю, что мы движемся в правильном направлении", - сказал Коноплянка.

Напомним, вчера сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участником чемпионата мира 2018 года Саудовской Аравии.

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Теги публикации: Коноплянка, игра, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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