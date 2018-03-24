Коноплянка прокоментував гру проти Саудівської Аравії

Півзахисник української команди відзначив низьку реалізацію гольових моментів

Півзахисник української футбольної збірної Євген Коноплянка відзначив низьку реалізацію гольових моментів у ході поєдинку зі збірною Саудівської Аравії. Про це футболіст розповів у коментарі ТСН.

"Не думаю, що саме дощ завадив нам виграти цей поєдинок. Ми просто не реалізували ті моменти, які у нас виникали. Втім, засмучуватися не варто, адже в деякі відрізки цього матчу ми демонстрували непоганий футбол", - сказав він.

Він також похвалив гру нового члена команди, поєдинок для якого був дебютом, Андрія Луніна.

"Хочу відзначити нашого дебютанта — Андрія Луніна. Він провів матч майже безпомилково, кілька разів врятував нас у другому таймі", - підкреслив футболіст.

Коноплянка також схвально відгукнувся про гру інших членів команди, зазначивши, що для злагоджених дій дещо не вистачило часу.

"Єдине, чого не вистачило, — це трохи часу, щоб ще краще зігратись. Але вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав Коноплянка.

Нагадаємо, вчора збірна України в товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівської Аравії.