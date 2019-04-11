Коноплянка намерен уйти из "Шальке"

Украинский вингер немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка уже во время летнего межсезонья хочет покинуть гельзенкирхенский клуб. Об этом сообщает Bild.

Руководство немцев также не намерено удерживать в своем составе Коноплянку, а украинец уже обсудил возможный уход со своим ближайшим окружением.

Украинец не имел достаточного количества игрового времени в составе "Шальке" во время тренерской работы Доменико Тедеско, но после прихода нового наставника Хуба Стевенса все так же остается игроком запаса.

29-летний игрок перешел в "Шальке" летом 2017 года из "Севильи". Действующий контракт Коноплянки с немцами рассчитан до конца следующего сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Коноплянка провел в составе "Шальке" 12 матчей (644 минуты), в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка может перейти в турецкий "Бешикташ".