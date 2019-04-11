Коноплянка має намір піти з "Шальке"

Український вінгер німецького "Шальке" Євген Коноплянка вже під час літнього міжсезоння хоче покинути гельзенкірхенський клуб. Про це повідомляє Bild.

Керівництво німців також не має наміру утримувати в своєму складі Коноплянку, а українець вже обговорив можливий відхід зі своїм найближчим оточенням.

Українець не мав достатньої кількості ігрового часу в складі "Шальке" під час тренерської роботи Доменіко Тедескі, але після приходу нового наставника Хуба Стевенса все так же залишається гравцем запасу.

29-річний гравець перейшов в "Шальке" влітку 2017 року з "Севільї". Чинний контракт Коноплянки з німцями розрахований до кінця наступного сезону.

У поточному розіграші Бундесліги Коноплянка провів у складі "Шальке" 12 матчів (644 хвилини), в яких забив 1 гол і зробив 1 ассист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коноплянка може перейти до турецького "Бешикташу".