Коноплянка близок к переходу в "Шахтер"

Полузащитник гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Украине. Как сообщает на своей странице в сети Twitter итальянский журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио, украинец близок к переходу в донецкий "Шахтер".

Детали переговоров пока неизвестны.

В "Шахтере" Коноплянка может заменить Тайсона, на которого, по информации того же Ди Марцио претендует итальянский "Милан".

Отметим, что трансферное окно в Украине закрылось 1 сентября. Однако "Шальке" может предоставить игроку статус свободного агента. Трансферное окно в Бундеслиге закрывается 2 сентября.

Ранее спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер заявил, что Коноплянка с большей долей вероятности останется в немецком клубе. Он пропустил предсезонную подготовку с командой из-за поиска клуба для трансфера.

Ранее украинским полузащитником интересовался "Бешикташ", однако переход в турецкий клуб так и не состоялся. Сообщалось об интересе со стороны итальянских клубов.

Напомним, трансферная стоимость Коноплянки резко упала. Ранее вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 6,5 млн евро.