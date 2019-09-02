Коноплянка близький до переходу в "Шахтар"

Півзахисник гельзенкірхенського "Шальке" Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в Україні. Як повідомляє на своїй сторінці в мережі Twitter італійський журналіст Sky Sport Italia Джанлука ді Марціо, українець близький до переходу в донецький "Шахтар".

Деталі переговорів поки невідомі.

В "Шахтарі" Коноплянка може замінити Тайсона, на якого, за інформацією того ж Ді Марціо претендує італійський "Мілан".

Зазначимо, що трансферне вікно в Україні закрилося 1 вересня. Однак "Шальке" може надати гравцеві статус вільного агента. Трансферне вікно в Бундеслізі закривається 2 вересня.

Раніше спортивний директор "Шальке" Йохен Шнайдер заявив, що Коноплянка з великою долею ймовірності залишиться в німецькому клубі. Він пропустив передсезонну підготовку з командою через пошук клубу для трансферу.

Раніше українським півзахисником цікавився "Бешикташ", однак перехід в турецький клуб так і не відбувся. Повідомлялося про інтерес з боку італійських клубів.

Нагадаємо, трансферна вартість Коноплянки різко впала. Раніше вінгер коштував 10 млн євро, тепер же його ціна - 6,5 млн євро.