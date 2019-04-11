Кононенко и Суркисов вызвали на допрос в НАБУ

Фото: Игорь Кононенко (РБК-Украина)

Кононенко и Суркисов допросят из-за схем по выводу средств из облэнерго

Соратника действующего президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что НАБУ вызвало их на допрос после журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которая обнародовала записи телефонных разговоров Кононенко и Суркисов с обсуждением схемы вывода сотен миллионов гривен из государственных облэнерго. Редакция передала материалы НАБУ, их приобщили к расследованию.

Напомним, ранее журналисты обнародовали данные о расследовании масштабной аферы в сфере энергетики с участием экс-главы правления "Энергосети" Дмитрия Крючкова, которого разыскивают за вывод сотен миллионов гривен из "Запорожьеоблэнерго" весной-летом 2015 года. Для проверки телефонных переговоров с Кононенко и Суркисами образцы передали экспертам в США, которые подтвердили принадлежность голосов на записях. Фигуранты обсуждали незаконные способы получения контроля над государственными "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм. В НАБУ заявили, что проверят причастность Кононенко к хищению средств облэнерго.

Также ранее сообщалось, что двое фигурантов журналистского расследования уже имели статус подозреваемых в делах НАБУ.