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Кононенко и Суркисов вызвали на допрос в НАБУ

Новости » Политика    11.04.2019 - 11:40
Кононенко и Суркисов вызвали на допрос в НАБУ
Фото: Игорь Кононенко (РБК-Украина)

Кононенко и Суркисов допросят из-за схем по выводу средств из облэнерго

Соратника действующего президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что НАБУ вызвало их на допрос после журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которая обнародовала записи телефонных разговоров Кононенко и Суркисов с обсуждением схемы вывода сотен миллионов гривен из государственных облэнерго. Редакция передала материалы НАБУ, их приобщили к расследованию.

Напомним, ранее журналисты обнародовали данные о расследовании масштабной аферы в сфере энергетики с участием экс-главы правления "Энергосети" Дмитрия Крючкова, которого разыскивают за вывод сотен миллионов гривен из "Запорожьеоблэнерго" весной-летом 2015 года. Для проверки телефонных переговоров с Кононенко и Суркисами образцы передали экспертам в США, которые подтвердили принадлежность голосов на записях. Фигуранты обсуждали незаконные способы получения контроля над государственными "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм. В НАБУ заявили, что проверят причастность Кононенко к хищению средств облэнерго.

Также ранее сообщалось, что двое фигурантов журналистского расследования уже имели статус подозреваемых в делах НАБУ.

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