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НАБУ проверит причастность Кононенко к хищению средств облэнерго

Новости » Политика    28.03.2019 - 22:08
НАБУ проверит причастность Кононенко к хищению средств облэнерго
Фото: Игорь Кононенко (Униан)

НАБУ передало в суд материалы по делу о возврате средств облэнерго, - Войтюк

НАБУ проверит причастность народного депутата Игоря Кононенко к коррупционным схемам по разворовыванию средств облэнерго. Об этом в эфире программы "Схемы" сообщил детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Роман Войтюк, передает РБК-Украина.

"В настоящее время в уголовном производстве не добыто документальных сведений, которые бы подтверждали причастность Игоря Кононенко к совершению данных коррупционных правонарушений. Однако эта информация для нас интересна и мы ее проверяем", - заявил Роман Войтюк.

По его словам, НАБУ передало в суд материалы по делу о возврате средств облэнерго.

Так, в суде пытаются доказать незаконность подписания трехсторонних контрактов при посредничестве частной фирмы.

"Все исковые заявления НАБУ довольны. Общая сумма составляет более 1,4 млрд гривен. В настоящее время обеспечено возмещения свыше 150 миллионов гривен", - сообщил Войтюк.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ вызвало первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко на допрос по делу Александра Онищенко.Его допросят по делу, пов'язаній с взятками за голосования в Верховной раде.

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