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НАБУ приобщит материалы расследования "Схем" к производству по облэнерго

Новости » Общество    31.03.2019 - 00:49
НАБУ приобщит материалы расследования "Схем" к производству по облэнерго
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Двое фигурантов сюжета журналистов уже имеют статус подозреваемых в делах бюро

Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено приобщить аудиозаписи и другие материалы, опубликованные в расследовании программы "Схемы" о коррупции в энергетике, к уголовному производству, которое расследуют детективы бюро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.

В НАБУ уточнили, что речь идет о деле относительно злоупотреблений со стороны должностных лиц ряда облэнерго, "в результате которых интересам государства нанесен ущерб на свыше 1,2 млрд гривен путем совершения сделок, которые противоречили законодательству в сфере электроэнергетики".

Согласно сообщению, двое фигурантов сюжета журналистов - председатель правления ЧАО "ХК "Энергосеть" и и. о. генерального директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" - уже имеют статус подозреваемых в делах НАБУ.

"Первого из них разыскали компетентные органы в Германии - сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину", - сообщили в Антикоррупционном бюро.

Напомним, ранее один из детективов НАБУ сообщил, что бюро проверит причастность народного депутата Игоря Кононенко к коррупционным схемам по хищению средств облэнерго. В то же время, по его словам, "в настоящее время в уголовном производстве не полчено документальных сведений, которые бы подтверждали причастность Кононенко к совершению данных коррупционных правонарушений".

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