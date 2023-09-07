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Конкуруватиме з Chomebook. Apple планує бюджетну версію MacBook

Фото: Apple планує випустити бюджетну модель MacBook (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американська компанія Apple вирішила поконкурувати з бюджетними Chromebook та випустити свою версію доступного ноутбука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DigiTimes.

За даними видання, нова лінійка ноутбуків від Apple має бути менш дорогою альтернативою наявним MacBook Air і MacBook Pro. Головною метою цих пристроїв буде задоволення потреб сфери освіти й конкурувати із бюджетними Chromebook.

DigiTimes повідомив, що ринок ноутбуків в останні роки пережив значний ріст популярності Chromebook в освітньому секторі. У 2019 році було відвантажено понад 13,9 мільйона пристроїв цього типу, а ця цифра зросла до понад 30,4 мільйона у 2020 році та 33,5 мільйона у 2021 році.

Наразі є мало відомостей про конкретні характеристики нової серії MacBook.

Зазначається, що пристрої матимуть металевий корпус, хоча можливе використання інших матеріалів порівняно з наявними моделями MacBook. Також очікується, що вони матимуть більш бюджетні компоненти для забезпечення конкурентоспроможності з точки зору ціни.

Щодо дати випуску, ймовірно, нові недорогі MacBook з'являться на ринку у другій половині 2024 року. 

Нагадаємо, вчора Apple представила нову версію ноутбука Macbook Air, перші окуляри віртуальної та доповненої реальності, а також низку інших продуктів.

Детальніше про кожну з новинок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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