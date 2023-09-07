Будет конкурировать с Chomebook. Apple планирует бюджетную версию MacBook

По данным издания, новая линейка ноутбуков от Apple должна быть менее дорогой альтернативой существующим MacBook Air и MacBook Pro. Главной целью этих устройств будет удовлетворение потребностей сферы образования и конкурировать с бюджетными Chromebook.

DigiTimes сообщил, что рынок ноутбуков в последние годы пережил значительный рост популярности Chromebook в образовательном секторе. В 2019 году было отгружено более 13,9 миллиона устройств этого типа, а эта цифра выросла до более 30,4 миллиона в 2020 году и 33,5 миллиона в 2021 году.

Сейчас есть мало сведений о конкретных характеристиках новой серии MacBook.

Отмечается, что устройства будут иметь металлический корпус, хотя возможно использование других материалов по сравнению с имеющимися моделями MacBook. Также ожидается, что они будут иметь более бюджетные компоненты для обеспечения конкурентоспособности с точки зрения цены.

Что касается даты выпуска, то, вероятно, новые недорогие MacBook появятся на рынке во второй половине 2024 года.

Напомним, вчера Apple представила новую версию ноутбука Macbook Air, первые очки виртуальной и дополненной реальности, а также ряд других продуктов.

Детальнее о каждой из новинок можно узнать в материале РБК-Украина.

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