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Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключения

Фото: правительство проведет конкурсы по отбору членов наблюдательных советов крупнейших госпредприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров на период военного положения остановил конкурсы по отбору руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Однако это не касается членов наблюдательных советов государственных банков и "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", "Укрпочта", портов, аэропорта "Борисполь" и "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 31 мая 2022 г. № 643.

Согласно постановлению:

  • не проводится конкурсный отбор руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики;
  • останавливается конкурсный отбор руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования, объявленный до момента введения в действие военного положения;
  • назначение на должность руководителей, и членов надзорных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, осуществляется субъектом управления объектами государственной собственности без конкурса за согласование с Кабмином на срок, который не превышает срока действия военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены.

В то же время нормы постановления не применяются к проведению конкурсного отбора членов наблюдательных советов "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", "Укрпочта", государственных предприятий "Администрация морских портов Украины", "Международный аэропорт "Борисполь" и "Энергоатом", а также членов наблюдательных советов государственных банков.

Напомним, Кабинет министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

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Кабинет Министров Украины