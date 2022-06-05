Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключения

Кабинет министров на период военного положения остановил конкурсы по отбору руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Однако это не касается членов наблюдательных советов государственных банков и "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", "Укрпочта", портов, аэропорта "Борисполь" и "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 31 мая 2022 г. № 643 .

В то же время нормы постановления не применяются к проведению конкурсного отбора членов наблюдательных советов "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", "Укрпочта", государственных предприятий "Администрация морских портов Украины", "Международный аэропорт "Борисполь" и "Энергоатом", а также членов наблюдательных советов государственных банков.

Напомним, Кабинет министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

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