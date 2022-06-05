Конкурси на керівників держкомпаній зупинили на час війни, але є виключення

Кабінет міністрів на період воєнного стану зупинив конкурси з відбору керівників та членів наглядових рад державних підприємств. Однак це не стосується членів наглядових рад державних банків та "Укренерго", "Укргідроенерго", НАК "Нафтогаз України", "Укрпошта", портів, аеропорту "Бориспіль" та "Енергоатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 31 травня 2022 р. № 643 .

Водночас норми постанови не застосовуються до проведення конкурсного відбору членів наглядових рад "Укренерго", "Укргідроенерго", НАК "Нафтогаз України", "Укрпошта", державних підприємств "Адміністрація морських портів України", "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і "Енергоатом", а також членів наглядових рад державних банків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" строком на один рік. Контракт буде діяти до 29 квітня 2023 року.

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