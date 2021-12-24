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Конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу САП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Для утверждения победителя не хватило голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.

Члены конкурсной комиссии по избранию САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. В качестве причин называется необходимость согласования с Офисом прокурора некоторых вопросов, в частности, наличие допуска к государственной тайне у кандидатов.

Напомним, 21 декабря комиссия по этой же причине не смогла набрать достаточное количество голосов за одного из кандидатов - против проголосовали почти все члены, избранные Верховной радой.

Отметим, разочарование срывом избрания главы САП выразили послы стран "Большой семерки" (G7).

В комментарии РБК-Украина спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп выразил разочарование неудачей с назначением главы САП.

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КиевСАП