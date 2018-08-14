В конкурсе на должности в Госбюро расследований определили 180 победителей

Еще 39 должностей остаются вакантными в Госбюро

По итогам конкурса на должности в центральном аппарате Государственного бюро расследований (ГБР) определили 180 победителей. Об этом говорится в сообщении ГБР.

Сообщается, что по итогам конкурса определили 180 победителей: 126 следователей и 54 государственных служащих. Также сообщается, что на сегодня 39 должностей остаются вакантными - на них будет объявлен повторный конкурс.

В ГБР уточнили, всего на конкурс допустили 1646 кандидатов, которые подали более 5 тыс. пакетов документов на различные должности. Кандидаты прошли квалификационной экзамен (тестирование на знание законодательства и собеседование). Те, кто преодолели проходной балл, были допущены к следующим этапам конкурса: психофизиологическое исследование с применением полиграфа и собеседование. Собеседование прошли 441 кандидат на должности следователей, 356 - на должности государственных служащих.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что стала известна зарплата директора ГБР Романа Трубы за июль. В частности, его зарплата составила 66 тыс. гривен.

В июле Труба рассказал, сколько будет зарабатывать руководящий состав Госбюро. По его словам, пока окончательного уровня зарплат для сотрудников ГБР еще не установлено. Однако уже известно, сколько примерно будут получать руководители отделов.