Конкурс на руководителя НАБУ: комиссия обсудит план работы 26 июля

По его словам, комиссия не могла начать свою работу, поскольку один из ее членов был также участником комиссии по избранию главы САП, и из-за одинаковых претендентов на должности мог возникнуть конфликт интересов.

"Руководитель САП избран, кандидатура озвучена. Поэтому я думаю, что комиссия по избранию руководителя НАБУ может начать свою работу", - заявил Немчинов.

Он добавил, что во вторник, 26 июля, планируется провести совещание для того, чтобы определить задачи организации конкурса.