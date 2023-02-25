Конкурс на посаду директора НАБУ: до наступного етапу допустили 11 кандидатів

Комісія із проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро на засіданні 25 лютого допустила до співбесіди на відповідність критерію компетентності 11 кандидатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.
"Сьогодні, 25 лютого 2023 року, відбулося чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України", - йдеться в повідомленні.
Комісія розглянула й ухвалила наступні рішення:
Комісія визначила, що критерію доброчесності для цілей конкурсу відповідають:
"Відповідність кандидата критерію доброчесності оцінювалася з урахуванням наявності або відсутності у членів Комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата, та проведення співбесіди", - зазначили в Комісії.
Як повідомляється, новий графік співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено за готовності.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України найближчими тижнями має отримати нового директора. Про те, на якій стадії конкурс і чому влада хоче прискоритися, - у матеріалі РБК-Україна.
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