Конкурс на посаду директора НАБУ: до наступного етапу допустили 11 кандидатів

"Сьогодні, 25 лютого 2023 року, відбулося чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України", - йдеться в повідомленні.

Комісія розглянула й ухвалила наступні рішення:

Затверджено результати співбесід щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності.

Запропоновано внести зміни до графіку проведення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності.

Комісія визначила, що критерію доброчесності для цілей конкурсу відповідають:

Бєлоусов Юрій; Ворвуль Максим; Гупяк Сергій; Кривонос Семен; Наумюк Сергій; Опішняк Олег; Осипчук Роман; Павлущик Віктор; Плотнікова Вероніка; Цивінський Олександр; Церковний Володимир.

"Відповідність кандидата критерію доброчесності оцінювалася з урахуванням наявності або відсутності у членів Комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата, та проведення співбесіди", - зазначили в Комісії.

Як повідомляється, новий графік співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено за готовності.