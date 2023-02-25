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Конкурс на посаду директора НАБУ: до наступного етапу допустили 11 кандидатів

Фото: Національне антикорупційне бюро України (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Комісія із проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро на засіданні 25 лютого допустила до співбесіди на відповідність критерію компетентності 11 кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

"Сьогодні, 25 лютого 2023 року, відбулося чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України", - йдеться в повідомленні.

Комісія розглянула й ухвалила наступні рішення:

  • Затверджено результати співбесід щодо відповідності кандидатів критерію доброчесності.
  • Запропоновано внести зміни до графіку проведення співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності.

Комісія визначила, що критерію доброчесності для цілей конкурсу відповідають:

  1. Бєлоусов Юрій;
  2. Ворвуль Максим;
  3. Гупяк Сергій;
  4. Кривонос Семен;
  5. Наумюк Сергій;
  6. Опішняк Олег;
  7. Осипчук Роман;
  8. Павлущик Віктор;
  9. Плотнікова Вероніка;
  10. Цивінський Олександр;
  11. Церковний Володимир.

"Відповідність кандидата критерію доброчесності оцінювалася з урахуванням наявності або відсутності у членів Комісії обґрунтованих сумнівів, що виникли за результатами дослідження інформації, яка міститься у матеріалах щодо кандидата, та проведення співбесіди", - зазначили в Комісії.

Як повідомляється, новий графік співбесід щодо відповідності кандидатів критерію компетентності буде оприлюднено за готовності.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України найближчими тижнями має отримати нового директора. Про те, на якій стадії конкурс і чому влада хоче прискоритися, - у матеріалі РБК-Україна.

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НАБУ