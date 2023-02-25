Конкурс на должность директора НАБУ: к следующему этапу допустили 11 кандидатов

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро на заседании 25 февраля допустила к собеседованию на соответствие критерия компетентности 11 кандидатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.
"Сегодня, 25 февраля 2023 года, состоялось очередное заседание комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.
Комиссия рассмотрела и приняла следующие решения:
Комиссия определила, что критерию добродетели для целей конкурса отвечают:
"Соответствие кандидата критерию добродетели оценивалось с учетом наличия или отсутствия у членов Комиссии обоснованных сомнений, возникших по результатам исследования информации, содержащейся в материалах кандидата, и проведения собеседования", - отметили в Комиссии.
Как сообщается, новый график собеседований по соответствию кандидатов критерию компетентности будет обнародован при готовности.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшие недели должно получить нового директора. О том, на какой стадии конкурс и почему власти хотят ускориться, - в материале РБК-Украина.
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