Конкурс на должность директора НАБУ: к следующему этапу допустили 11 кандидатов

"Сегодня, 25 февраля 2023 года, состоялось очередное заседание комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

Комиссия рассмотрела и приняла следующие решения:

Утверждены результаты собеседований по соответствию кандидатов критерию добродетели.

Предложено внести изменения в график проведения собеседований по соответствию кандидатов критерию компетентности.

Комиссия определила, что критерию добродетели для целей конкурса отвечают:

Белоусов Юрий; Ворвуль Максим; Гупяк Сергей; Кривонос Семен; Наумюк Сергей; Опишняк Олег; Осипчук Роман; Павлущик Виктор; Плотникова Вероника; Цивинский Александр; Церковный Владимир.

"Соответствие кандидата критерию добродетели оценивалось с учетом наличия или отсутствия у членов Комиссии обоснованных сомнений, возникших по результатам исследования информации, содержащейся в материалах кандидата, и проведения собеседования", - отметили в Комиссии.

Как сообщается, новый график собеседований по соответствию кандидатов критерию компетентности будет обнародован при готовности.